Prisão preventiva para homem que tentou matar ex-companheira

O Tribunal de Vila Flor decidiu, esta tarde, aplicar a medida de coação mais grave ao homem de 66 anos, detido na noite do passado sábado, naquela vila do distrito de Bragança, por militares do posto territorial da GNR, após ter efetuado vários disparos com uma arma de fogo para a porta da residência da sua ex-companheira, ainda assim sem registo de feridos.

Ao que apuramos, o homem está indiciado dos crimes de violência doméstica, tentativa de homicídio e posse de arma ilegal.

O homem, natural de Sampaio, freguesia de Vila Flor, já estava referenciado pelo crime de violência doméstica, e há duas semanas já tinha sido alvo de uma busca domiciliária pela GNR, que lhe apreendeu uma arma de fogo.

No sábado, por volta das 23,00 horas, o indivíduo deslocou-se à residência da ex-companheira, de 51 anos, supostamente com a intenção de matar, mas a pronta intervenção de uma patrulha da GNR local, impediu os seus intentos.

O homem ficou no posto da GNR de Vila Flor e foi presente, hoje, a tribunal.

Entretanto, o caso está entregue à Polícia Judiciária.