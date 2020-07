Prisão preventiva para idoso que pegou fogo a mulher no Seixal

Rogério Matos Hoje às 18:45 Facebook

O homem que regou a companheira com álcool em casa no Seixal na tarde de domingo e pegou-lhe fogo viu o tribunal aplicar-lhe a medida de coação mais pesada, prisão preventiva.

A vítima, com 45 anos, sofreu ferimentos considerados graves e foi transportada para o hospital Garcia de Orta. Não corre perigo de vida.

O agressor, com 81 anos, sofreu ferimentos considerados leves, foi transportado para o hospital e detido durante a madrugada pela Polícia Judiciária de Setúbal. Está indiciado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada e vai esperar pelo julgamento em prisão preventiva.

O caso ocorreu na casa que agressor e vítima partilhavam na localidade de Foros de Catrapona. Após uma discussão, o homem regou a companheira com álcool e pegou-lhe fogo.

O incêndio propagou-se à habitação e ao local acorreram os bombeiros voluntários do Seixal, com quatro viaturas e 15 operacionais, bem como a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Barreiro. O incêndio não tomou grandes proporções e à chegada dos bombeiros, que receberam o alerta pelas 18.17 horas. já as chamas tinham sido extintas.