Prisão preventiva para jovem de 16 anos que matou padrasto à facada

O jovem de 16 anos que matou o padrasto, de 50 anos, à facada no Seixal esta sexta-feira ficou em prisão preventiva. O suspeito confessou o crime e está indiciado por homicídio qualificado.

O crime ocorreu em casa onde vítima vivia com a companheira e o filho desta na Praceta Júlio Dantas, no Miratejo, Seixal. As discussões eram constantes entre o rapaz e o padrasto. O jovem recusava-se a trabalhar, não estudava e ainda julgava que o padrasto o roubava.

Ao início da tarde de ontem, pelas 12 horas, e depois de nova discussão entre agressor e vítima em casa, o jovem armou-se com uma faca de cozinha e atacou o padrasto. A vítima sofreu um golpe no peito, causando uma hemorragia abundante que acabou por lhe provocar a morte. Ainda se dirigiu à rua para fugir do agressor, mas acabou por falecer, apesar das tentativas de reanimação por socorristas do INEM que acorreram ao local alertados pela mãe do suspeito.

Cometido o homicídio, o jovem fugiu, mas por pouco tempo. Com as autoridades no local voltou e assumiu ser ele o autor do crime. Tinha com ele a arma do crime que entregou à PJ.

A Polícia Judiciária de Setúbal esteve ao longo da tarde a realizar diligências para comprovar ter sido o jovem o autor do crime e durante a noite procedeu à sua detenção por homicídio qualificado. O corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital Garcia de Orta, em Almada, ao final da tarde.

O suspeito foi esta manhã de sábado presente a tribunal para aplicação de medidas de coação e perante a gravidade do crime e as provas recolhidas pela investigação, bem como a sua confissão, viu o Juiz de Instrução Criminal do Seixal aplicar a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.