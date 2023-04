Prisão preventiva para jovem de 26 anos que abusou de quatro meninos em Loures

JN Hoje às 09:27 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um jovem de 26 anos suspeito de ter abusado de quatro meninos, com idades compreendidas entre os sete e os nove anos, no concelho de Loures. Ficou em prisão preventiva.

A PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve o suspeito fora de flagrante delito, "por fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças", segundo o comunicado enviado às redações.

O jovem de 26 anos é suspeito de ter abusado de quatro crianças do sexo masculino, com idades compreendidas entre os sete e os nove anos, este ano no concelho de Loures.

"O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", de acordo com a nota.