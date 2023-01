Prisão preventiva para jovem que esfaqueou amigo no Montijo 

O Tribunal do Barreiro colocou em prisão preventiva um jovem de 19 anos que esfaqueou com gravidade um amigo com quem discutiu durante um convívio em casa no Montijo. A vítima, com 21 anos, foi esfaqueada no abdómen e encontra-se internada no hospital em risco de vida.

A tentativa de homicídio ocorreu na noite de sexta-feira, numa habitação onde decorria um convívio com várias pessoas no Montijo.

De acordo com a Polícia Judiciária de Setúbal, "no decurso de uma discussão por motivos completamente fúteis", o suspeito armou-se com uma faca e atacou a vítima, atingindo-a no abdómen com um golpe.

Os inspetores da PJ de Setúbal detiveram agora o suspeito por homicídio qualificado tentado. Apesar da ausência de antecedentes criminais, o Tribunal do Barreiro decidiu aplicar a medida de coação mais pesada, prisão preventiva.