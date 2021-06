Prisão preventiva para mãe que prostituiu filha menor e para o "cliente"

Fernando Pires Ontem às 23:09 Facebook

O juiz de Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Mirandela decidiu aplicar a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, para uma mãe, de 31 anos, detida pela Polícia Judiciária de Vila Real, por suspeitas de ter sujeitado a filha, hoje com 15 anos, à prostituição.

Ao final da tarde desta terça-feira, após o primeiro interrogatório que durou mais de quatro horas, o juiz de Instrução Criminal também aplicou a prisão preventiva ao "cliente", de 64 anos, residente numa aldeia do concelho de Mirandela, que também tinha sido detido pela PJ. Ambos recolheram a estabelecimentos prisionais onde vão aguardar julgamento.

"Os factos ocorreram no período compreendido entre meados do ano de 2016 e finais do ano de 2020, em duas residências, em Mirandela, nas pessoas de uma criança atualmente com 15 anos de idade e sua mãe, uma mulher de 31 anos de idade", explicou a PJ em comunicado.

Ao que o JN apurou, a menor já está institucionalizada desde o ano passado.