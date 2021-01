Prisão preventiva para mulher que esfaqueou companheiro em Vila Nova de Cerveira

Uma mulher de 56 anos que esfaqueou o companheiro de 67, na última quinta-feira à noite, em Vila Nova de Cerveira, está em prisão preventiva.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a agressora já foi interrogada e foi encaminhada para o Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo. De acordo com a mesma fonte, o casal, que vivia em união de facto, tem antecedentes por violência doméstica, havendo registo de uma queixa contra o homem por agressões à companheira, datada de outubro do ano passado.

Recorde-se que na quinta-feira, cerca das 19 horas, a mulher usou uma faca, durante uma discussão, na residência do casal em Gondarém, Vila Nova de Cerveira, para atingir o homem no peito. A vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros. "A médica do INEM disse que [a lamina] parou nas costelas", afirmou na altura fonte da GNR, referindo que o homem foi hospitalizado em Viana do Castelo.