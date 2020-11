Prisão preventiva para mulher que usou faca para assaltar loja na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Ficou em prisão preventiva a mulher suspeita de ser a autora do assalto a uma loja em Santa Maria de Lamas, Feira, no passado mês de outubro. A assaltante ameaçou a funcionária com uma faca e apoderou-se de 500 euros.

A mulher, de 58 anos, foi detida, na terça-feira, pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Feira e presente a interrogatório no tribunal da cidade.

Foi-lhe decretada a prisão preventiva, como medida de coação, tendo a mulher sido conduzida ao estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo.

No passado dia 14 de outubro, a mulher ameaçou a funcionária da loja "Tuttipromo" com uma faca e apoderou-se de 500 euros, o telemóvel da funcionária e vários perfumes.

As investigações da GNR acabariam por identificar a mulher como sendo, ainda, a autora de um outro roubo ocorrido em janeiro, também com o recurso a uma faca, num laboratório de análises clínicas.