Prisão preventiva para mulher suspeita de esfaquear jovem em Albufeira

Ficou em prisão preventiva a jovem de 21 anos suspeita de matar à facada outra jovem, de 19, à porta de uma discoteca, na madrugada de domingo, em Albufeira. O namorado, de 20 anos, que também tinha sido detido, saiu em liberdade com Termo de Identidade e Residência.

O casal foi ouvido esta terça-feira no Tribunal de Portimão. O JN sabe que ambos aceitaram prestar declarações e que o arguido imputou a autoria do homicídio à namorada. Assumiu que a faca era sua, mas que a deu à arguida para que a guardasse. Já a rapariga referiu não se lembrar do que aconteceu.

O homicídio ocorreu à porta da discoteca "Club Vida" próximo da Avenida Sá Carneiro, tendo o alerta chegado aos bombeiros cerca das 6.30 horas. As duas jovens desentenderam-se no interior do estabelecimento e, já no exterior, envolveram-se em confrontos. As agressões foram filmadas e divulgadas nas redes sociais.

Os suspeitos foram apanhados pela GNR e entregues à Polícia Judiciária (PJ) do Sul, que investiga o caso.

Em comunicado, a PJ esclareceu que as agressões foram cometidas "com recurso a arma branca e pelo elemento feminino, provocando-lhe as lesões que determinaram o óbito".

O casal ainda tentou desfazer-se da arma do crime, atirando-a para o telhado de outro estabelecimento, mas os militares da Guarda conseguiram recuperá-la.

Os suspeitos são residentes em Albufeira. A vítima mortal era da Amadora e estava de férias no Algarve.