Prisão preventiva para nove detidos por furto e exportação de carrinhas

O Tribunal da Feira decretou, esta sexta-feira à tarde, prisão preventiva a nove dos 15 suspeitos de integrarem uma rede criminosa que operava com particular incidência a norte do distrito de Aveiro.

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial, nove elementos do grupo de 13 homens e duas mulheres, detidos na terça-feira, foram colocados em prisão preventiva pela juíza de instrução, suspeitos de crimes de furto, roubo e associação criminosa.

Recaem ainda suspeitas de tráfico de droga sobre as duas mulheres, uma das quais ficou em prisão preventiva e a outra num estabelecimento prisional apenas até à colocação da pulseira eletrónica, para permanência na habitação.

Os restantes elementos ficaram com apresentações periódicas nas esquadras e postos da área de residência.

O grupo, constituído por elementos com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, residentes nos distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Lisboa, Porto e Viseu, foi identificado numa operação da responsabilidade do Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Feira.

Os suspeitos furtavam e viciavam os elementos identificativos das carrinhas, que eram depois exportadas para países africanos e asiáticos, como o Líbano. Além da recetação e viciação de viaturas, são, ainda, suspeitos da falsificação de documentos, furtos em residências e tráfico de estupefacientes. Foram apreendidas 33 viaturas, entre material diverso, droga e 16 mil euros em numerário.