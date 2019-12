Prisão preventiva para o jovem detido no Porto por motorista da Uber

Hoje às 17:54 Facebook

O jovem entregue esta quinta-feira, sob detenção, à PSP do Porto pelo motorista do Uber, que momentos antes tentara assaltar no Campo Mártires da Pátria, ficou em prisão preventiva.

Hugo Saraiva, de 20 anos, foi detido pelo motorista da Uber, no momento em que tentou o assalto à viatura, e entregue às autoridades, cerca das 01.15 horas, na esquadra do Infante, na zona histórica do Porto.

O detido foi, entretanto, identificado como um dos três foragidos em 2018 do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

O motorista relatou à polícia que tinha a viatura parada no Campo Mártires da Pátria, também no Porto, esperando ser acionado para algum serviço, quando foi abordado por Hugo Saraiva e outro jovem não identificado com o pretexto de os levar a algum local.

Como não tinha sido acionado através da plataforma eletrónica, o motorista da Uber recusou e, nesse momento, Hugo Saraiva entrou no carro por uma das portas traseiras e tentou furtar um telemóvel e outros bens.

"Só que o condutor arrancou rápido e conseguiu levar o suspeito até à esquadra", disse a fonte.

Quando chegou levava o jovem amarrado pelo braço.

"Como o conseguiu fazer, não sabemos. Sabemos, isso sim, que conseguiu garantir que ele não lhe fugia até chegar à esquadra", disse a fonte.

Hugo Saraiva, foi o mais jovem dos três envolvidos numa fuga do TIC em 18 de outubro do ano passado e que acabaram capturados no dia seguinte.

Momentos antes daquela fuga, um juiz de instrução tinha decretado a sua prisão preventiva por alegado envolvimento em dezenas de furtos a idosos no Grande Porto.