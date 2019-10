Prisão preventiva para os quatro homens que torturaram e violaram mulher

Alexandre Panda Hoje às 09:29 Facebook

Os quatro suspeitos de terem raptado uma mulher, na localidade de Pinheiro de Loures, e de a terem submetido a vários crimes de natureza sexual ficaram em prisão preventiva.

Movidos apenas pela vontade de fazer sexo à força com uma mulher, atraíram uma consumidora de cocaína para uma cilada em Loures, onde espancaram o namorado e raptaram a vítima, de 40 anos, para a torturar e violar. Mas, em apenas três horas, a Polícia Judiciária (PJ) conseguiu localizar e libertar a vítima. E deteve os quatro indivíduos, três romenos e um português, com idades entre 26 e 48 anos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, um dos raptores (o português) já conhecia a vítima e há muito que pretendia manter relações sexuais com ela. No domingo, juntou-se aos outros três indivíduos e todos terão procurado serviços de prostitutas, que não chegaram a encontrar.

Vítima foi aliciada por negócio de droga

Sabendo que era consumidora de cocaína, o conhecido da vítima lembrou-se então que poderia atraí-la para uma suposta venda de droga, com o intuito de a raptar e assim violá-la, também com os outros indivíduos. Junto ao viaduto da CREL, em Loures, marcaram o encontro, onde a mulher, que se fazia acompanhar do namorado, também consumidor de drogas, foi surpreendido pelos quatro indivíduos.

O namorado foi logo espancado e obrigado a assistir aos primeiros episódios de violações. "A vítima foi torturada, humilhada e sofreu sevícias", disse o coordenador da investigação da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ, Alves da Cunha.

Levada para uma casa

Depois de terem molestado a vítima no local, meteram-na à força numa viatura para a levar para a casa de dois dos indivíduos, perto da Lourinhã. Na habitação, foi repetidamente violada pelos quatro homens que também a torturaram. Pelo meio, consumiram drogas.

Entretanto, as autoridades já tinham sido alertadas. Em colaboração com a PSP de Loures, a PJ conseguiu localizar a vítima e libertá-la. Dois dos agressores foram detidos em flagrante delito no interior de uma viatura, juntamente com a vítima, e os dois outros foram presos pouco depois. Foram apreendidos equipamentos de telecomunicações, vestuário e uma arma, usados no crime. Foram ontem levados ao Tribunal de Loures.