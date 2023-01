Prisão preventiva para português que esfaqueou namorada no Ano Novo

O português que foi detido na passagem de ano pelas autoridades espanholas por agredir a companheira de nacionalidade brasileira, em Badajoz, vai ficar em prisão preventiva, sem direito a fiança. O suspeito fica ainda proibido de se aproximar ou comunicar com a vítima, por qualquer meio, num raio de 250 metros. Caso venha a ser libertado, deverá ficar com pulseira eletrónica.

Tal como o JN noticiou na segunda-feira, o suspeito, de 37 anos, terá agredido a namorada com uma faca, na localidade de Villanueva de la Serena, na província de Badajoz, no primeiro dia do ano.

Depois de a Polícia Nacional ter sido alertada pelas 5 horas para a ocorrência, deparou-se com a vítima, de 42 anos, na rua, com uma ferida a sangrar numa das nádegas.

Encaminhada para o hospital, de onde receberia alta horas depois, a mulher alegou ter sido agredida pelo companheiro. No entanto, em tribunal, na segunda-feira, 2 de janeiro, a vítima optou por ficar em silêncio, segundo noticiou o jornal espanhol "Hoy".

No local onde terá ocorrido a agressão, os agentes verificaram que os móveis da casa estavam desordenados e que havia vestígios de sangue.