Prisão preventiva para quatro detidos por tráfico de droga no Norte

O Juiz de Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Mirandela decretou, ao final da tarde desta quinta-feira, a medida de coação mais grave para quatro dos seis detidos na operação "Semente em Pó" levada a cabo por dezenas de militares da GNR, nos últimos dois dias, em vários concelhos da região Norte.

A prisão preventiva foi aplicada a três homens, que recolheram para a cadeia de Vila Real, e para uma mulher, que ficará a aguardar no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Os outros dois detidos ficam em liberdade, com obrigatoriedade de apresentações bissemanais às autoridades.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Bragança, os detidos faziam parte "de uma rede que se dedicava à aquisição de cocaína, nos distritos do Porto e Vila Real". O produto estupefaciente "era tratado, acondicionado e enterrado em locais ermos, no concelho de Mirandela, para ser revendido a consumidores dos concelhos de Mirandela, Valpaços, Vila Flor, Chaves e Boticas".

"Paralelamente a essa atividade, o grupo "cultivava plantas de canábis, aproveitando locais em que a vegetação não permitia detetar a presença das mesmas, procedendo à sua secagem e embalamento em armazéns, no concelho de Mirandela, para posteriormente a vender aos consumidores", pode ler-se.

Esta operação foi o culminar de um trabalho de investigação nos últimos dois anos, conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela que deu cumprimento a cinco mandados de detenção, nove mandados de buscas domiciliárias e 15 mandados de buscas em veículos, anexos e estabelecimentos. Resultou na detenção de seis suspeitos, bem como na apreensão de diverso material e produto estupefaciente, incluindo 500 doses de cocaína, 26 doses de haxixe, 40 doses de canábis folhas, 63 plantas de canábis, 5275 euros em numerário, duas viaturas, duas caçadeiras; um revólver de calibre 22, dois bastões extensíveis, duas catanas e 554 munições de diversos calibres.

A operação contou com o reforço de diversas valências da GNR e com o apoio da PSP.