Prisão preventiva para seis dos oito detidos por tráfico de droga em Mirandela

O Tribunal de Mirandela aplicou a medida de coação mais grave para seis dos oito indivíduos detidos, na terça-feira, pela PSP, num bairro da cidade transmontana, todos com relações familiares, suspeitos do crime de tráfico de estupefacientes.

Depois de mais de oito horas de interrogatório, o tribunal decretou prisão preventiva para quatro homens e duas mulheres e determinou a saída em liberdade para as restantes duas mulheres detidas, uma sujeita ao Termo de Identidade e Residência e outra com a obrigatoriedade de apresentações periódicas às autoridades até ao início do julgamento.

A operação, que contou com uma centena de operacionais da PSP, aconteceu às primeiras horas da manhã de terça-feira e culminou com a detenção de quatro mulheres e quatro homens, com idades entre os 24 e os 56 anos, depois de um trabalho de investigação criminal desenvolvido ao longo de ano e meio e dando cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária, cinco não domiciliária e oito mandados de detenção.

Com estas detenções, o comissário da PSP do comando distrital da PSP de Bragança acredita ter ficado desmantelada uma das maiores redes organizadas de tráfico de droga que operava na região. "Estamos convictos que encerramos aquilo que seria uma das maiores redes de tráfico organizada que atuava nos concelhos de Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo e esta operação foi um golpe naquilo que era a atividade dos detidos neste tipo de crime", conclui Bruno Machado.

A maior parte dos detidos já tem antecedentes criminais e são ainda suspeitos de serem os responsáveis por conseguir movimentar armas e de exercerem o monopólio, por ameaças e extorsões, para que a sua ação fosse dominante.