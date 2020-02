Prisão preventiva para sete suspeitos de descarregar duas toneladas de haxixe em Portimão

Marisa Rodrigues Hoje às 18:49 Facebook

Sete dos dez detidos num descarregamento de cerca de duas toneladas de haxixe, na praia do Alemão, em Portimão, ficaram em prisão preventiva. Um ficou em prisão domiciliária e dois em liberdade.

As medidas de coação foram conhecidas esta quinta-feira após o interrogatório judicial a que foram sujeitos. A operação que levou à detenção dos oito portugueses e dois romenos ocorreu na segunda-feira ao início da noite.

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR detetou, através dos sistemas de vigilância da costa algarvia, uma lancha rápida ao largo de Portimão e a aproximar-se da praia do Alemão. "Detetámos a embarcação a navegar em direção à praia e acionámos os nossos meios marítimos e terrestres. Conseguimos intercetar dez indivíduos e algumas viaturas já carregadas com os 59 fardos", explicou o comandante da UCC no Algarve, Nuno Marinho.

Alguns dos homens tentaram a fuga numa das viaturas com o haxixe, a nado e a pé, obrigando os militares a efetuar vários disparos. Um dos suspeitos ficou ferido. "Tinha escoriações numa perna devido a uma queda numa rocha", acrescentou o comandante da UCC, que confirma terem sido disparados "tiros de advertência".

Segundo o diretor da Polícia Judiciária do Sul, António Madureira, a rede "já estava a ser investigada há um ano e meio". Os investigadores acreditam que o grupo, quando foi travado, com o auxílio da UCC e também da PSP, se preparava para levar a droga para Espanha.