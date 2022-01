Prisão preventiva para suspeito de agredir ex-namorada com machado

JN com agência Lusa Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem suspeito de ter agredido com um machado a ex-namorada, na madrugada de quinta-feira, na localidade do Teixoso, concelho da Covilhã, vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelo coordenador da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, José Monteiro, depois de o indivíduo, com 26 anos, ter sido presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

O caso ocorreu na madrugada de quinta-feira e num contexto de reiterada violência doméstica. O suspeito, funcionário de uma agência funerária, recusou-se a aceitar o fim da relação e foi até casa da ex-companheira, de 41 anos, na localidade de Teixoso.

A mulher estava no interior da residência, com um dos três filhos menores, quando foi surpreendida pelo homem. Este começou por agredi-la "barbaramente, ao murro e pontapé, e acabou por lhe desferir violentíssimas agressões na zona da cabeça" com um machado que levara consigo, descreve a Polícia Judiciária da Guarda em comunicada. Após o ataque, o agressor fugiu no carro da vítima.

A mulher foi inicialmente transportada ao Centro Hospitalar da Cova da Beira, já em estado de elevada gravidade, e acabou por ser encaminhada aos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde permanece internada, correndo grave risco de vida.

A viatura usada na fuga foi localizada junto a casa dos pais do suspeito. Entretanto, o próprio informou as autoridades que estava naquele local e solicitou o envio de uma patrulha da GNR a quem se entregou sem oferecer resistência. Foi detido.

PUB

Está indiciado de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.