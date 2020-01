Prisão preventiva para suspeito de assaltar com violência mulher de 90 anos

Joaquim Gomes Ontem às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem que assaltou com violência uma nonagenária, causando-lhe vários ferimentos, no centro da cidade de Braga, tendo sido detido pela PSP poucos minutos após, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva, decidiu o juiz de instrução criminal de Guimarães.

A medida de coação teve em conta o facto de o roubo ter provocado hematomas na idosa, transportada ao Serviço de Urgência Hospital de Braga, onde já recebeu tratamento. O assaltante está referenciado pela PSP/Braga por suspeita da prática de diversos crimes.

O Comando Distrital de Braga da PSP atuou de imediato ao receber um telefonema por volta do meio-dia deste domingo, a comunicar que havia sido cometido um roubo, com uso de força física, na Rua D. Afonso Henriques, na cidade de Braga, perto da Sé Catedral.

De imediato, elementos da PSP de Braga deslocaram-se para o local, tendo a lesada, uma idosa com 92 anos, informado os elementos policiais que um desconhecido, com recurso à força física, lhe havia roubado a carteira, com dinheiro e diversos documentos.

Os agentes da PSP, já na posse das características do suspeito, um cidadão com 54 anos, foram às imediações onde havia tinha acontecido o roubo, tendo sido detido na Rua Dom Paio Mendes. O homem estava ainda na posse do dinheiro e dos documentos da vítima. Tinha também consigo algumas doses de cocaína.