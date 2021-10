Prisão preventiva para suspeito de disparar contra carro de sobrinho em Estremoz

JN/Agências Hoje às 20:07 Facebook

O Tribunal Judicial de Évora decretou prisão preventiva ao suspeito de ter efetuado um disparo com arma de fogo contra o carro de um sobrinho, em Estremoz (Évora).

A fonte da Polícia Judiciária (PJ) adiantou à agência Lusa que o homem, de 57 anos, que foi detido, fica em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Beja, a aguardar condições para posteriormente ser encaminhado para prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

Segundo a fonte da PJ, o suspeito foi presente a tribunal, na segunda-feira, para primeiro interrogatório judicial.

O caso, de acordo com fonte policial, ocorreu na madrugada de domingo, na via pública, no concelho de Estremoz, no distrito de Évora, e foi motivado por "desavenças familiares" entre o suspeito e um sobrinho, de 28 anos.

A Polícia Judiciária indicou, em comunicado, na segunda-feira, que após perseguição automóvel, o arguido "disparou um tiro contra a parte lateral traseira do lado do condutor do veículo da vítima", alegadamente com "intuito de o atingir".

O homem, mecânico de automóveis, sem antecedentes criminais, foi detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ pela "presumível autoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada", adiantou.