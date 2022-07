Prisão preventiva para suspeito de incêndio em Oliveira de Azeméis

O homem que a Polícia Judiciária do Porto deteve, na segunda-feira, por suspeita de ser o autor do incêndio que deflagrou no passado dia 13 de julho em Oliveira de Azeméis ficou em prisão preventiva.

O indivíduo tinha já uma condenação anterior pelo crime de incêndio florestal, também em Oliveira de Azeméis.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, na manhã desta quarta-feira, no Tribunal da Feira, viu ser-lhe decretada a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

O JN apurou que o homem terá ateado o fogo com o auxílio de um isqueiro de carro. Na decisão da prisão efetiva terá pesado o facto de este ter já antecedente criminal pelo mesmo tipo de crime.

Há cerca de sete anos foi detido no mesmo local, em Oliveira de Azeméis, por ter ateado um fogo. Foi condenado, com pena suspensa.

Agora, de acordo com a PJ, é suspeito de ter ateado o recente incêndio florestal, iniciado em áreas da freguesia de Pinheiro da Bemposta, de onde é natural e residente, "colocando em perigo aglomerados populacionais e várias infraestruturas, tendo consumido uma área considerável de cerca de 2500 hectares".

"Registaram-se também, em datas e locais próximos, outros incêndios em investigação em que existe suspeita de terem sido igualmente ateados pelo arguido".