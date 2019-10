Prisão preventiva para suspeito de matar a tiro homem em Elvas

Hoje às 13:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem suspeito de ter matado outro com uma arma de fogo, em Elvas, no distrito de Portalegre, foi detido e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, quase 10 meses após o crime.

A detenção do suspeito, de 28 anos, e a aplicação da medida de coação mais gravosa pelo Tribunal Judicial de Elvas foram divulgadas pela Polícia Judiciária (PJ), em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a PJ, os factos foram cometidos na véspera de Natal do ano passado, já no final da noite, num bairro social de Elvas, quando duas famílias confraternizavam, e causaram a morte de um homem de 57 anos, tendo o suspeito do homicídio fugido para Espanha.

"Por razões de desavenças familiares anteriores, o detido, munido de uma arma de fogo, efetuou vários disparos na direção de uma viatura com a vítima e os seus dois filhos no interior, os quais não foram atingidos por mera casualidade", relatou a PJ.

Na altura, fontes policiais indicaram à Lusa que o homicídio ocorreu quando foram efetuados vários disparos, por trás, contra uma viatura ligeira, em que seguiam os três homens, tendo um deles sido atingido mortalmente.

De acordo com a PJ, o detido é suspeito de ter sido o autor do crime de homicídio e recaem sobre si também indícios da prática de outros dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de detenção de arma proibida.

O suspeito foi detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, com a colaboração das autoridades espanholas, no seguimento do cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu.

Sem profissão conhecida, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial na terça-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.