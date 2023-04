Prisão preventiva para suspeito de matar patrão num restaurante em Grândola

O Tribunal de Setúbal aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, a um homem de 50 anos suspeito de homicídio qualificado em Grândola. O crime ocorreu à porta de um restaurante chinês na manhã deste domingo durante uma discussão entre o patrão e um funcionário do estabelecimento.

A vítima, o dono do restaurante, foi esfaqueado várias vezes no tórax e abdómen e faleceu no hospital de Santiago do Cacém. O agressor foi detido pela GNR ainda no local, quando os bombeiros prestavam socorro à vítima e mais tarde entregue à Polícia Judiciária de Setúbal.

Ao contrário do que foi avançado no domingo, o homicida é o funcionário do restaurante, que matou o patrão à facada. O homicídio ocorreu na manhã deste domingo, pelas 7 horas da manhã, na Rua do Bocage, em Grândola. Agressor e vítima, de nacionalidade chinesa e ambos com cerca de 50 anos, discutiram, ao que tudo indica, por motivos laborais.

A discussão terá começado dentro do restaurante e escalou para agressões físicas na via pública. No exterior, o funcionário, munido de uma arma branca, esfaqueou o patrão com vários golpes que o atingiram no tórax e abdómen.

A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Grândola, mas estava já inconsciente e numa poça de sangue à porta do restaurante. Foi transportada pelos bombeiros em estado grave para o Hospital de Santiago do Cacém, onde viria a falecer ao início da tarde deste domingo.

A GNR acorreu ao local do crime e deteve o suspeito ainda antes de chegarem os bombeiros. O alegado agressor encontrava-se na via pública e não ofereceu resistência às autoridades. Após a notícia da morte da vítima, que ocorreu durante a tarde, o suspeito foi entregue à Polícia Judiciária de Setúbal, que o deteve.

Não havia qualquer relato de agressões ou discussões entre agressor e vítima, prévias ao homicídio, que tivessem motivado a presença das autoridades.