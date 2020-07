Prisão preventiva para suspeito de roubos por esticão na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 20:23 Facebook

Elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Feira detiveram um homem de 43 anos, suspeito do crime de roubo, na localidade de Lobão, concelho de Santa Maria da Feira. Ficou em prisão preventiva.

No âmbito de uma investigação que decorria há cinco meses pela prática de dois roubos, um com ameaça de arma de branca ocorrido em fevereiro e outro por esticão a uma idosa ocorrido em maio, ambos no concelho de Santa Maria da Feira, foi dado cumprimento a um mandado que culminou na detenção do suspeito.

O detido, com antecedentes criminais por furto, roubo e tráfico de estupefacientes, acabou por ver decretada a media mais gravosa, tendo ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva.