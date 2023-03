Prisão preventiva para suspeito de violência sobre quatro mulheres

Mariana Rebelo Silva Hoje às 18:51 Facebook

O juiz de instrução criminal de Viseu sujeitou, esta quarta-feira, a prisão preventiva um homem, de 21 anos, que ameaçou e levou uma mulher, de 23, a trancar-se dentro de um carro para não ser agredida. O detido também é suspeito de violência doméstica sobre outras três mulheres, além de abusos sexuais contra menores, informou fonte judicial.

"Recebemos uma chamada com um pedido de ajuda para uma senhora que se sentia ameaçada. Estava trancada no interior de uma viatura para se proteger do suspeito. De imediato, os polícias deslocaram-se para o local", informou o comandante da esquadra da PSP de Viseu, Luís Santos, sobre a ocorrência registada na terça-feira à noite.

O suspeito ainda tentou fugir, mas seria intercetado nas imediações e conduzido à esquadra. "Foi detido através de emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, por Autoridade Polícia Criminal e por tal se mostrar imprescindível para a proteção da vítima, existindo risco de continuidade da atividade criminosa", justificou o comandante.

O detido foi levado ontem a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Viseu, e decidiu não prestar declarações. O juiz aplicou-lhe a medida de coação mais grave.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o jovem já era portador de pulseira eletrónica e tinha vários antecedentes relacionados com violência doméstica em que terão sido vítimas outras três mulheres.

Além disso, é arguido num processo de abuso sexual contra menores, no qual está proibido de contactar as vítimas.