Prisão preventiva para traficante de droga no bairro de Santa Tecla em Braga

O Tribunal Judicial de Famalicão aplicou a prisão preventiva a um homem de 41 anos, detido terça-feira à tarde pela PSP de Braga, por tráfico de droga, no bairro social de Santa Tecla.

O juiz decretou, ainda, o regime de apresentações periódicas, a duas mulheres, com 34 e 47 anos, também detidas na mesma rusga. Os três ficam proibidos de contactar entre si e com as testemunhas.

Ao que o JN soube, o suspeito, que é defendido pelo advogado João Ferreira Araújo, tem já antecedentes criminais, facto que contribuiu para a medida preventiva.

Na operação policial, levada a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal de Braga da PSP, foram efetuadas seis buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 44 doses de cocaína, nove doses de haxixe, e oito doses de heroína, bem como 1.760 euros em numerário e três telemóveis.

Atualmente, no Tribunal de Braga está a decorrer um julgamento por tráfico com 27 arguidos, estando já agendados outros dois, com mais 29

arguidos, perfazendo um total de 56 arguidos.