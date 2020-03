Prisão preventiva para trio que assaltava junto a dependência bancária

Salomão Rodrigues Ontem às 23:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Três cidadãos, de origem colombiana, ficaram em prisão preventiva por suspeita de roubos junto a dependências bancárias de São João da Madeira. Furavam os pneus dos carros das vítimas e depois apropriavam-se do dinheiro.

Os dois homens e uma mulher ficaram em prisão preventiva após serem ouvidos em interrogatório judicial no Tribunal da Feira.

Foram detidos por elementos das Brigadas de Investigação Criminal da PSP de São João da Madeira, quando abandonaram instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), onde tinham permanecido vários dias por pose de documentação falsa.

Os suspeitos vigiavam os alvos previamente, certificando-se que as vítimas faziam levantamentos consideráveis nas caixas de Multibanco.

Furavam previamente os pneus das viaturas estacionadas juntos às dependências bancárias, enquanto as vítimas faziam os levantamentos.

Um dos elementos do grupo surgia depois junto da pessoa que acabara de levantar dinheiro, com a desculpa de que a iria ajudar a trocar o pneu furado.

Aproveitando a distração do proprietário da viatura, os outros elementos roubavam o dinheiro que a vítima tinha acabado de levantar e guardado posteriormente no interior do carro.

O esquema foi detetado pelos elementos da PSP que procederam à detenção dos três suspeitos para identificação. Contudo, foram entregues ao SEF, porque tinham diversa documentação falsa na sua pose.

Permaneceram neste serviço vários dias, até anteontem, data em que receberam ordem para serem restituídos à liberdade.

Mas mal saíram as instalações foram detidos pela PSP que os apresentou em Tribunal, para novo interrogatório. Ficaram em prisão preventiva a aguardar julgamento.