Prisão preventiva para um dos cinco suspeitos da morte de barman em Setúbal

Um dos cinco suspeitos da morte de Fábio Abenta, o barman morto em Setúbal na madrugada de sexta-feira, ficou em prisão preventiva. Outros quatro foram libertados com apresentações semanais. Existe um sexto suspeito que está a ser procurado e que será um dos dois autores do homicídio.

Em causa, foi possível apurar, a participação no crime, tendo em conta que dois suspeitos, um que ficou em prisão preventiva e outro em fuga, entraram na cozinha do bar onde Fábio foi morto.

Os restantes suspeitos foram libertados com apresentações bi semanais porque não estavam na cozinha do bar onde ocorreu o homicídio. Estavam fora do balcão e participaram nas agressões a funcionários e clientes.

Estão todos indiciados por homicídio qualificado em coautoria.