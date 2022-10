Prisão preventiva para um dos detidos por tráfico de droga em Mirandela

O Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Mirandela aplicou, esta quarta-feira à noite, a medida de coação mais grave (prisão preventiva) a um dos três homens detidos, na terça-feira, numa operação da GNR, suspeitos de pertencerem a uma rede organizada que se dedicava à plantação, preparação e venda de canábis.

Após terem sido presentes a primeiro interrogatório, o tribunal decidiu ainda que os restantes dois detidos - um do concelho de Mirandela e outro de Felgueiras (distrito do Porto) - vão aguardar julgamento em liberdade. Um deles mediante apresentações bi-semanais às autoridades e o outro com apresentações semanais.

Fica em prisão preventiva um homem de 69 anos, residente em Mirandela, que, alegadamente, dedicava-se à produção e preparação de canábis, que depois vendia a vários revendedores da zona Norte do país, que por sua vez procediam à sua venda a consumidores dos distritos de Bragança, Vila Real, Aveiro e Porto.

PUB

Nesta operação, que contou com a intervenção de militares de várias valências da GNR, foram apreendidos 27 quilos de canábis, o equivalente a cerca de 11 mil doses individuais, oito armas de fogo, quatro armas brancas, cerca de 2600 euros em dinheiro, 105 euros em notas falsas, duas viaturas, duas câmaras de vigilância e diversos objetos e produtos para produzir, preparar e acondicionar canábis.