Prisão preventiva para utente de lar do Montijo por abuso sexual de idosas

Um utente de um lar do Montijo, no distrito de Setúbal, foi detido e está em prisão preventiva por suspeitas de abusar sexualmente de idosas que também se encontravam internadas naquela unidade, segundo o Ministério Público.

O homem, de 66 anos, está indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência na forma consumada e de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência na forma tentada.

O arguido encontrava-se internado no lar desde 2019 devido a problemas de saúde.

Segundo uma nota divulgada na página do Ministério Público, "existem fortes indícios de que, em diversas situações entre setembro de 2021 e abril de 2023, o arguido entrou nos quartos de outras pessoas que se encontravam internadas na instituição geriátrica, tendo praticado atos de cariz sexual com as mesmas".

"Numa das situações apenas não conseguiu levar as suas intenções avante já que os funcionários do lar entraram no quarto da vítima depois de ouvirem os gritos", é referido.

A aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, foi aplicada após interrogatório judicial.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público do Montijo, coadjuvado pela Polícia Judiciária.