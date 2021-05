Prisão preventiva para violador de sexagenário na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 13:12 Facebook

O homem de 64 anos, suspeito de ter violado um outro homem de 62 anos, na freguesia de Souto, Santa Maria da Feira, vai ficar em prisão preventiva a aguardar julgamento.

Ouvido em primeiro interrogatório judicial, na manhã desta terça-feira, no Tribunal da Feira, o suspeito de violação e agressão viu a ser-lhe comunicada a medida de coação mais grave.

O homem, vítima de abusos, foi ferido com gravidade em consequência de alegadas agressões sexuais sofridas na madrugada do passado domingo.

Terá estado em sua casa na companhia do alegado agressor, em confraternização, convívio que continuou depois em casa do agressor, com ingestão abundante de bebidas alcoólicas.

Nessa altura, o homem terá sido agredido sexualmente, sofrendo ferimentos graves. Os gritos intensos por socorro foram ouvidos por vizinhos, que se deslocaram até àquela propriedade para prestar auxílio. Encontraram a vítima no chão de um anexo da habitação, com sinais de agressão. Já o agressor, estaria na sala da habitação a ver televisão

Chamada a GNR ao local, o homem colocou-se em fuga, mas acabou por ser detido após buscas numa zona de pinhal próxima. Foi depois entregue à Polícia Judiciária do Porto, entidade competente neste tipo de crime.

A vítima foi assistida no Hospital da Feira e mais tarde transferida para o Hospital Santos Silva, em Gaia, dada a gravidade dos ferimentos.

O agressor tem já antecedentes criminais e cumpriu pena anterior de prisão.