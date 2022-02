Prisão preventiva por agredir, ameaçar e forçar companheira a sexo  

Um homem foi detido no Seixal por violência doméstica e ficou em prisão preventiva. O agressor agredia a companheira com murros e pontapés, obrigava-a a sexo contra a sua vontade e até chegou a ameaçá-la de morte com uma faca de cozinha.

O suspeito aterrorizava a vítima e muitas das agressões eram presenciadas pelos filhos do casal. O homem acabou por ser detido por violência doméstica e foi presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. Perante a gravidade dos atos do suspeito, o Juiz de Instrução Criminal decidiu pela prisão preventiva.

Para a medida de coação mais gravosa pesou ainda os antecedentes do arguido. Este foi indiciado noutro processo por violência doméstica no qual, inicialmente suspenso provisoriamente, viria a ser acusado, por não cumprir as obrigações que o tribunal impôs.