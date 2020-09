Prisão preventiva por atear incêndios para caçar javalis

Joaquim Gomes Hoje às 10:37 Facebook

O operário da construção civil e caçador detido pela Polícia Judiciária de Braga, por atear fogos para apanhar javalis em Ponte da Barca, ficou em prisão preventiva devido ao perigo causado com os incêndios e o risco de eventual reincidência.

Segundo a PJ de Braga, o suspeito, que não confessou os dois crimes de fogos florestais pelos quais foi detido, utilizava um método antigo e proibido, em Santiago de Vila Chã, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, colocando previamente armadilhas ("laços" letais) ao longo de um terreno, ateando depois o fogo, sempre numa direção certa, pelo que os javalis eram obrigados a fugir das chamas e caiam nas armadilhas.

Na última quinta-feira, o suspeito terá provocado com fogo direto dois incêndios florestais, em Santiago de Vila Chã, consumindo um total de 15 hectares, obrigando ao uso de meios aéreos no combate às chamas, o que com ação dos bombeiros e de populares impediu que o fogo alastrasse a uma área adjacente coberta por um vasto manto vegetal.

O caçador furtivo poderá, no entanto, passar para obrigação de permanência na habitação (prisão domiciliária) se tiver condições, nesse sentido, entre as quais um telefone da rede fixa, bem como a não oposição de familiares e vizinhos para o seu regresso à residência.