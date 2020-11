Prisão preventiva por esfaquear amigo sem-abrigo

Joaquim Gomes Hoje às 10:22 Facebook

O autor confesso de quatro facadas contra um sem-abrigo, no centro de Braga, ficou em prisão preventiva, na noite de quinta-feira, decidiu o juiz de instrução criminal.

"Nico", de 65 anos, na sequência de uma discussão acalorada, por motivos fúteis, desferiu quatro golpes, no abdómen e no tórax, a um amigo sem-abrigo, apelidado de "Rosas", de 55 anos, mas que é em Braga mais conhecido pela alcunha "Caracol".

A vítima é conhecida por dormir no Viaduto das Parretas, em frente ao antigo quartel da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, mas passar o dia com outros sem-abrigo no centro da cidade.