Prisão preventiva por "vários crimes" de pornografia infantil

Joaquim Gomes Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem detido, em Guimarães, por vários crimes de pornografia de crianças, parte das quais de tenra idade, cujas imagens foram já apreendias pela Polícia Judiciária de Braga, ficou em prisão preventiva.presente a tribunal para primeiro interrogatório

Os inúmeros factos criminosos de que o detido é suspeito ocorreram entre 2017 e 2019, com a importação e divulgação de dezenas de fotografias e de vídeos de pornografia, envolvendo crianças de tenra idade, através da rede social Facebook e da aplicação WhatsApp.

O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Braga, deteve, fora de flagrante delito, o homem, de 56 anos, na quinta-feira. O homem, divorciado, residia em Guimarães, onde decorreram as buscas policiais, estando de momento desempregado, de acordo com as informações prestadas ao JN pelo diretor da PJ de Braga, António Gomes.

Presente a tribunal para primeiro interrogatório, ficou a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.