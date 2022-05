Prisão preventiva por tentativa de homicídio do proprietário de um bar em Bragança

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o homem, de 21 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) na terça-feira, em Bragança, pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Segundo a PJ, os factos ocorreram cerca das 2.30 horas de segunda-feira no exterior de um estabelecimento de diversão noturna, localizado na Avenida Sá Carneiro, em Bragança, quando o arguido, por motivo fútil, munido de uma navalha, golpeou violentamente o corpo da vítima, um homem de 24 anos, proprietário de um bar.

A vítima foi transportada para a Urgência do Hospital de Bragança com "uma ferida perfurante no abdómen", referiu fonte da unidade hospitalar, sendo considerado um ferido ligeiro.

Segundo o JN apurou, a desavença terá ocorrido por motivos passionais anteriores, relacionados com uma mulher.

O detido foi esta quarta-feira presente a interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.