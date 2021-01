Prisões de Custóias e Santa Cruz do Bispo com 20 reclusos infetados com covid-19

Alexandre Panda, Luís Moreira e Nelson Morais Hoje às 21:36 Facebook

Guardas prisionais temem que contágio se alastre rapidamente. Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais salienta que visitas foram suspensas para evitar disseminação da doença

Há 20 reclusos infetados com o coronavírus nos estabelecimentos prisionais de Custoias e de Santa Cruz do Bispo, ambos em Matosinhos. A informação corresponde ao fim da tarde desta terça-feira, e foi obtida após a realização de testes rápidos.

Em resposta ao JN, a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou que em Custoias foi detetada, ao início da tarde, a infeção num recluso, enquanto que em Santa Cruz do Bispo há sete homens infetados, todos a cumprir regime comum (externo à Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental).

Um dos trabalhadores desta prisão também testou positivo, mas a infeção, diz aquele organismo, "foi contraída no contexto da sua vida privada". "Fez teste e informou estar positivo à covid-19", adianta a DGRSP.

No que toca a Custoias, onde estão diagnosticados 13 reclusos, uma fonte da Guarda Prisional disse, ao JN, que se teme que a situação sanitária se agrave, porque os presos da Ala B, onde se deu o contágio, terão estado em contacto, na hora de almoço, com os reclusos das alas C e D. Segundo o JN apurou, o contágio poderá ter tido origem num dos seis reclusos que, na segunda-feira, saíram da cadeia para participar num julgamento. Em plena sala de audiências, o preso sentiu-se mal, mas voltou à cela após ter sido observado pelo enfermeiro do estabelecimento prisional. Na manhã desta terça-feira voltou a apresentar os mesmos sintomas e recebeu indicações do médico para realizar o teste que daria positivo à covid-19.

Uma outra fonte frisou que os reclusos de Santa Cruz do Bispo estão fechados nas celas, mas, mesmo assim, há o receio que a infeção se generalize.

A este propósito, a DGRSP salienta que, "em conformidade com o plano de contingência em vigor, os reclusos do pavilhão de Custoias, onde se encontra alojado o homem infetado, foram colocados em quarentena, medida que implica a suspensão das diferentes atividades, incluindo visitas, e [foi implementado] o uso obrigatório de máscara por todos os reclusos, a todo o tempo e em todos os espaços do estabelecimento, indo todos eles ser testados".

Já no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino), e nos termos do mesmo plano, "os reclusos de uma ala deste estabelecimento prisional foram colocados em quarentena". "Os sete reclusos positivos estão assintomáticos, encontrando-se isolados da demais população reclusa e sob acompanhamento clínico continuado", garante a DGRSP.