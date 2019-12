Processo disciplinar contra procurador está "suspenso"

Nelson Morais Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) instaurou um processo disciplinar contra o procurador da República Carlos Figueira, mas decidiu não avançar com o mesmo enquanto não for concluído o inquérito criminal em que o magistrado é investigado por corrupção.

Como noticiou o JN na quinta-feira, Figueira é suspeito de ter ajudado um recluso num plano, que não chegou a ser concretizado, de fuga para o Brasil. As suspeitas sobre aquela colaboração surgiram num processo sobre tráfico internacional de cocaína e levaram o MP a extrair certidão, com vista à investigação, separada, do procurador.