Procurado pela polícia alemã rouba mota em Lisboa e é apanhado em Almada

Um homem de 38 anos, de nacionalidade romena, foi detido pela GNR de Almada depois de roubar uma mota em Lisboa.

Durante a identificação, no posto da GNR da Trafaria, os militares apuraram, através da consulta de bases de dados, tratar-se de um homem procurado na Alemanha para cumprir pena de prisão por crimes contra o património cometidos naquele país. Neste momento, o suspeito aguarda extradição em prisão preventiva.

O caso deu-se na madrugada do dia 1 de maio. Ao que o JN apurou, o suspeito furtou uma mota em Lisboa e dirigiu-se para Almada. O proprietário do veículo, apercebendo-se do roubo, fez queixa às autoridades.

Através do sistema GPS foi possível perceber, sem localização exata, em que zona é que a mota se encontrava, sendo que os militares da GNR da Trafaria partiram para o terreno.

A patrulha acabou por encontrar a mota e o suspeito na localidade da Trafaria. O homem foi detido e conduzido ao posto da GNR onde, consultadas as bases de dados, as autoridades identificaram um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades alemãs, por crimes contra o património.