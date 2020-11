Procurador arquiva suspeitas contra autarca de Gondomar por abuso de poder

Alexandre Panda Hoje às 09:05 Facebook

Comandante da Polícia Municipal de Gondomar disse à PJ que presidente da Câmara autorizou uso da viatura oficial para ir dar aulas a Aveiro, mas retratou-se a meio da investigação.

O Ministério Público (MP) arquivou a investigação por crimes de abuso de poder e peculato que visava o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, o comandante e um elemento da Polícia Municipal (PM) local que, além de um arquivamento parcial, beneficiaram de uma suspensão provisória do processo. Parte do inquérito foi, no entanto, remetido à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), a fim de averiguar eventuais irregularidades na promoção do agente da PM.

O caso - que nasceu de denúncias anónimas e uma assinada por elementos da PM - prende-se com a utilização de uma viatura municipal por parte do comandante da PM de Gondomar. Artur Teixeira, que se mantém em funções, era suspeito de ter usado um carro da Câmara, entre maio de 2014 e abril de 2016, para se deslocar a Aveiro, onde dava aulas no Instituto Superior de Ciências da Informação e Administração. As portagens de autoestrada terão sido pagas pelo erário público.