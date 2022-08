Procurador atropelado por condutor sem carta está fora de perigo

Alexandre Panda e Tiago Rodrigues Alves Ontem às 22:16 Facebook

Condutor de 22 anos fugia da PSP por não ter carta. Fica com apresentações diárias.

O procurador que foi atropelado por um condutor, de 22 anos, quando fugia da PSP por não ter carta, no Porto, está fora de perigo. O suspeito foi esta sexta-feira ouvido por um juiz do Tribunal de Instrução Criminal, e ficou com apresentações diárias às autoridades. Está indiciado por ofensas à integridade física qualificada, condução perigosa e sem habilitação legal. O homem, que é reincidente (ver caixa), ainda deve ser multado por falta de seguro.

Ontem de manhã, o condutor de uma carrinha BMW que seguia na Avenida Dr. Antunes Guimarães, em Aldoar, desrespeitou uma ordem de paragem da PSP e acelerou em direção ao cruzamento da Fonte da Moura. No fim da artéria, entrou na Avenida da Boavista em contramão, no sentido descendente, e atropelou o peão, na passadeira. Ainda embateu num semáforo, que foi derrubado.