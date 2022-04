Procuradora-geral de Lisboa: "Não desconheço obstáculos com que nos deparamos"

Nova procuradora-geral regional de Lisboa alertou, ao tomar posse, para falta de meios.

A nova procuradora-geral regional de Lisboa, Helena Gonçalves, alertou, esta segunda-feira, num curto discurso de tomada de posse, para a falta de meios no organismo que lidera desde a passada sexta-feira.

"Não desconheço os obstáculos com que nos deparamos, o mais expressivo dos quais atinente aos recursos humanos, fator adequado a comprometer a qualidade e a celeridade da ação", salientou a magistrada. Numa cerimónia que decorreu no Tribunal da Relação de Lisboa, Helena Gonçalves, de 60 anos, prometeu, ainda assim, dar o seu "melhor", num "desafio" que, defendeu, "não encontra resposta no singular".

Momentos antes, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, recordara que a magistrada toma posse em "tempos peculiares e exigentes", incluindo pela guerra na Ucrânia, "cujas sequelas [...] reclamarão acrescida intervenção do Ministério Público".