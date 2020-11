Professor acusado de abusar de alunas de seis anos continua a dar aulas

Glória Lopes Hoje às 09:24 Facebook

Carícias nas nádegas e coxas de cinco meninas em aulas de música. Lições passaram a ser acompanhadas por outra docente. Suspeito continua no ativo após queixas de pais.

Um professor de música, de 38 anos, foi acusado pelo Ministério Público de um total de 18 crimes de abuso sexual de crianças na forma agravada. As vítimas são cinco meninas, na altura dos factos com idades entre os seis e os sete anos, que frequentavam o 1.º e o 2.º anos do 1.º Ciclo numa escola de Macedo de Cavaleiros. Apesar de acusado após queixas dos pais, o arguido continua a dar aulas, apurou o JN.

O docente, ligado a atividades extracurriculares, foi contratado há 13 anos pelo Município de Macedo de Cavaleiros. As queixas incluídas neste processo-crime que culminou agora em acusação reportam-se a alegados abusos sexuais ocorridos nos anos letivos de 2016/2017 e 2017/2018. As menores frequentavam a disciplina de música uma vez por semana e terá sido nessas ocasiões que o indivíduo as acariciou.