Professor detido no Porto por tentativa de homicídio

Um professor do Ensino Secundário, de 61 anos, foi detido no Porto pela Polícia Judiciária, por tentativa de homicídio. Desavenças antigas levaram-no a efetuar diversos disparos na direção de um homem, que só por acaso não foi atingido.

O docente foi detido na quinta-feira, na sequência de um mandado de busca, que permitiu à Judiciária apreender a arma ilegal que terá sido utilizada.

Refere a PJ que a tentativa de homicídio ocorreu na noite do dia 31 outubro do ano passado, na cidade do Porto.

"Na ocasião, motivados por desavenças antigas, suspeito e ofendido desentenderam-se na via pública, tendo o ora detido empunhado a arma de fogo e efetuado vários disparos, que apenas por acaso e motivos alheios à sua vontade não atingiram a vítima", sublinha a Judiciária.

O professor vai ser ouvido hoje em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.