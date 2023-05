Professor suspenso após queixa de alunas por assédio sexual em Setúbal

Um professor de Informática da Escola Básica 2/3 da Aranguez, em Setúbal, foi suspenso após duas alunas com 13 anos terem apresentado queixa por assédio sexual. O caso ocorreu no início de maio.

As duas alunas apresentaram, com os pais, queixa na PSP de Setúbal e participaram a situação na escola. De acordo com o Ministério da Educação, "a direção do Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, Setúbal, no dia imediatamente a seguir ao do conhecimento de duas participações de autoria de duas alunas, rapidamente iniciou diligências no sentido de apurar causas e comportamentos imputáveis a um docente de informática".

O professor encostar-se-ia de forma abusiva às alunas enquanto estas se encontravam nos computadores das salas de aula.

De acordo com o Ministério da Educação, foi aberto na escola "um inquérito de averiguações sumário" que, por conclusão da diretora do Agrupamento de Escolas, foi objeto de despacho "para instauração de procedimento disciplinar".

O docente, com cerca de 40 anos, "encontra-se afastado de quaisquer funções relacionadas com atividade letiva" e não está atualmente na escola.