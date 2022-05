Professor universitário de Lisboa burlado por alternadeira no Porto

T.R.A. Hoje às 17:54 Facebook

Um homem de 76 anos ficou sem cinco mil euros ao cair numa burla feita a partir de um bar de alterne na zona da Sé, no Porto. O esquema com cartões bancários terá causado 36 vítimas.

A dona do bar, o companheiro, o filho, três alternadeiras e dois cúmplices estão a ser julgados por dezenas de crimes de burla, no Tribunal de São João Novo, no Porto. O esquema vigorou entre março de 2019 e junho de 2021 e terá rendido mais de 250 mil euros ao grupo.

Uma das alternadeiras acusadas pelo Ministério Público admitiu esta quinta-feira que participava em encontros com os homens burlados e que até recebeu 400 euros de um deles para comprar um vestido. Não se pronunciou sobre o alegado esquema, mas explicou que, após os encontros, nunca mais falava com os homens, porque eles "só queriam ter relações sexuais".