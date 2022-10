Professora diz que puxão de orelhas foi "ato irrefletido"

Maria Anabela Silva Hoje às 19:43 Facebook

Um "ato irrefletido" e "único". Foi desta forma que a professora do 1.º ciclo que está a ser julgada no Tribunal da Marinha Grande por maus-tratos a dois alunos classificou o puxão de orelhas que deu às crianças. Os factos remontam a 18 março de 2021, após um período de isolamento da turma, devido à covid-19, na EB 1 de Pilado.

Em tribunal, a docente, de 52 anos, assumiu que, nesse dia, pediu aos meninos para "saírem da sala", por estarem a "incomodar toda a turma", e para " ficarem junto da porta de entrada", que se encontrava "aberta", garantindo que não os agarrou. Como "não acalmaram", foi ter com eles e deu-lhes um "puxãozito de orelhas", de "dois, três segundos", relatou, em lágrimas, durante a audiência desta quinta-feira.

A professora negou, contudo, que os tenha arrastado pelas orelhas, como alega a acusação e como relataram as crianças no depoimento que prestaram em tribunal, onde disseram que lhes doeu "muito".

Segundo o relato da professora, as crianças ficaram "surpresas" com o seu ato, porque "nunca foi uma atitude que tivesse aplicado". Nesse mesmo dia, falou com os meninos e pediu-lhes desculpa, sendo que também eles expressaram arrependimento pelo seu comportamento, acrescentou a docente, referindo que o resto da tarde "correu bem". Os alunos contaram que choraram na sala.

A professora assumiu ainda que só falou com os pais sobre o assunto no dia seguinte, quando estes a interpelaram antes das aulas, e que, nessa ocasião, reconheceu que se tinha "excedido" e voltou a pedir desculpa. Nesse dia, e após ver as fotografias enviadas por uma mãe, reparou que um menino apresentava "uma feridita" na orelha. O outro "nada tinha".

No despacho de acusação, o Ministério Público alega que a professora "agiu com o propósito concretizado de molestar fisicamente" os menores, "infligindo-lhe lesões, dores e mal-estar".

Após os acontecimentos, uma das crianças foi transferida para outra escola, onde completou o ano letivo de 2020/2021 e continuou no seguinte. A outra faltou três dias às aulas, mas regressou à turma e continuou na mesma escola.