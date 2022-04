Professora grávida agredida por mãe de aluno quer escola condenada

Docente exige um total de cinco mil euros ao estabelecimento de ensino e à Direção-Geral de Educação. Caso aconteceu em 2019, em Lisboa. Arguida, de 29 anos, nega acusação. Sentença é conhecida a 11 de maio de 2022.

O advogado de uma professora primária alegadamente agredida, em 2019, pela mãe de um aluno, em Lisboa, pediu esta quarta-feira, em tribunal, que a Direção-Geral de Educação e a escola onde ocorreu o confronto sejam condenadas a pagar à docente, então grávida de seis semanas, uma indemnização global de cinco mil euros.

Joaquim Oliveira Garcia requereu ainda que a suspeita da agressão seja punida com pena de prisão, suspensa na sua execução mediante o pagamento pela arguida, ao longo do tempo, de oito mil euros à vítima. Solange S., de 29 anos, nega ter batido na professora. A sentença é conhecida no próximo dia 11 de maio de 2022.