Professora suspeita de fuga de informação conhece nova sentença a 20 de dezembro

A docente Edviges Ferreira, ex-presidente da Associação de Professores de Português, fica a saber, a 20 de dezembro de 2021, se será ou não condenada por ter, alegadamente, revelado a uma explicanda o que iria sair no exame de Português do 12.º ano, em 2017. A professora tinha já sido absolvida, no final de 2020, de todos os crimes, mas, este ano, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou repetir o julgamento, por contradições insanáveis na sentença.

O segundo julgamento está na reta final e, segundo o jornal "Público", o Ministério Público (MP) pediu, na quinta-feira, que Edviges Ferreira seja condenada mas não presa - ou seja, punida com pena suspensa ou multa. Já a defesa da arguida pugnou pela absolvição. Em causa estão crimes de violação de segredo por funcionário e abuso de poder.

O caso remonta à primeira fase dos exames nacionais de 2017, ano em que Edviges Ferreira auditou as provas de Português do 12.º ano. Assinou, então, uma declaração que a obrigava a sigilo e a impedia de dar explicações a alunos daquele ano de escolaridade. Apesar disso, não terá deixado de ter explicandos, incluindo do último ano do secundário.

Foi neste contexto que surgiu no WhatsApp um áudio que se tornou viral: "Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo e só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive." A investigação conduziu a Edviges Ferreira, que, em 2019, acabou demitida.

Em 2020, o Tribunal Criminal de Lisboa absolveu-a, invocando, nomeadamente, a nota baixa da explicanda a quem terá sido dada a informação (9,5 valores). O MP recorreu e, agora, a docente pode ser absolvida ou condenada.