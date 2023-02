Professoras agredidas acabam acusadas de racismo por mãe

Luís Moreira e Marisa Rodrigues Hoje às 07:19 Facebook

Familiares de aluno não gostaram de repreensão por mau comportamento e irromperam pela escola. Mais tarde, queixaram-se das profissionais.

Duas professoras e uma funcionária da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Lamaçães, em Braga, queixaram-se à PSP, em junho de 2022, de terem sido agredidas pela mãe e por uma tia de um aluno. O caso ilustra o recorrente fenómeno da violência contra professores, mas ganhou novos contornos, mais recentemente: as profissionais foram elas próprias constituídas arguidas por alegados insultos racistas e agressões.

Segundo apurou o JN, no Ministério Público correm dois inquéritos-crime sobre o caso: um resultante da queixa apresentada pelas docentes e pela auxiliar de educação; e outro decorrente da denúncia das familiares do aluno, com 27 e 30 anos de idade e residentes em Braga, que dizem ter sido vítimas de uma expressão racista e de agressões.