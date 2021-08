Projeto de 2018 para reabilitar incendiários só renasceu este ano

Inês Banha Hoje às 08:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Falhas detetadas em ação-piloto com 12 reclusos obrigaram a rever programa. Alargamento foi iniciado em 2021. Aplicação a penas na comunidade testada.

O programa implementado a título experimental, em 2018, para a reabilitação de incendiários presos nas cadeias só começou este ano a ser alargado a outros condenados por crimes de incêndio. Uma demora que o Ministério da Justiça (MJ) atribui ao facto de ter sido necessário rever, na sequência da ação-piloto de há três anos com 12 reclusos, os moldes do projeto.

"A avaliação da aplicação-piloto apontou para a necessidade de se proceder a uma reformulação dos procedimentos de avaliação, seleção e uma revisão mais profunda dos conteúdos do programa, trabalho este que tem vindo a ser desenvolvido desde então", justifica, ao JN, fonte oficial do ministério liderado por Francisca Van Dunem. Os trabalhos, precisa por sua vez a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), foram entretanto concluídos, tendo o alargamento do programa em contexto prisional começado no início deste ano.